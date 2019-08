Im alten Ortskern von Regglisweiler, vor allem in der Schmiedegasse, sind viele Anwesen noch unter dem jeweiligen Hausnamen bekannt. Wie in anderen Dörfern ohne Straßennamen dienten auch in Regglisweiler die Hausnamen der besseren Orientierung. Bei der Suche nach den Besonderheiten in diesem seit 1972 zu Dietenheim gehörenden Ort fallen zwei Punkte auf: Zum einen finden wir auffällig häufig die Namen Lambacher, Marquart und...