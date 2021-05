Es duftet köstlich aus den vielen Töpfen, die auf dem Herd stehen: Die Muslima Meral Celik bereitet kurz vor Sonnenuntergang in ihrer Küche in Blaubeuren-Gerhausen das Essen für ihre Familie zu. Es ist Ramadan, die gläubigen Muslime fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. An der Wand h...