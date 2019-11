Um sein Gegenüber zu irritieren, gibt Jakob Mayer die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Berghülen – der wohlgemerkt kleinsten Bank im ganzen Alb-Donau-Kreis – am liebsten in Milliarden an („das machen die anderen doch auch“), selbst wenn das auf 0,0623 Milliarden hinausläuft. Der Mann hat Hu...