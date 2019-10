So viele Olympiasieger und Weltmeister auf einem Haufen gibt es selten zu sehen. Vor allem nicht im Flachland. Alle Kadersportler, die der Deutsche Ski-Verband (DSV) zu bieten hat, sind zu Gast bei Kässbohrer in Laupheim. Auf dem Programm steht am Mittwoch und Donnerstag die offizielle Einkleidung samt Gala-Abend und Verleihung des Goldenen Ski.

Im Spaß-Modus bei Pistenbully in Laupheim

Die Anreise nach Laupheim, für einige eine Herausforderung. Ein paar Bayern verwechseln Leip­heim und Laupheim, das Weltcup-Team der Biathleten kommt direkt aus dem Schwarzwald. „Drei Stunden für 160 Kilometer und alles über Land“, stöhnt Benedikt Doll am Mittwoch. Während er sich vor der Kässbohrer-Empfangshalle noch orientiert, ist Kombinierer Fabian Rießle schon im Spaß-Modus. Er brettert mit einem Pistenbully übers Gelände – freilich nicht auf Schnee, sondern im Sand. „Ich glaub, ich bewerb’ mich, wenn ich mal aufhöre“, sagt der 28-Jährige scherzhaft.

Partner des Deutschen Skiverbands

Kässbohrer gehört zu den Partnern des DSV. Eigentlich findet die große Einkleidung immer im Wechsel bei den Hauptsponsoren Adidas, Würth oder Audi statt, dieses Mal sind die Laupheimer dazwischen geschlüpft. „Die Möglichkeit hat sich ergeben, und weil wir unser Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen haben, hat das gut gepasst“, sagt Marketingleiter Thilo Vogelgsang – auch wenn man anfangs noch nicht hundertprozentig gewusst habe, was da auf die Firma zukommt.

Rennanzüge, Jacken und Hosen anprobiert

Es ist ein riesiges Event, und geklappt hat der erste Tag reibungslos. Die neue Logistikhalle geht nun etwas später in Dienst als geplant, dafür ist sie jetzt gefüllt mit hunderten von Jacken, Hosen, Rennanzügen und Mützen. Die Instagram-Accounts der Sportler liefern einen Eindruck von der Kollektion des DSV für die Saison 2019/20. Die Aufwärmjacken in weiß, die Hosen orange-braun, schwarze Schneejacken, die Rennanzüge klassisch. Zwei Tage lang ist das gesamte Material der Sponsoren in Lastwagen angerückt, es wurde aufgebaut, eingeräumt, hergerichtet, ganz am Schluss noch das Catering, und dann konnten die Sportler kommen.

Skicrosser Daniel Bohnacker aus Gerhausen

Für einen wie Daniel Bohnacker ist das mittlerweile Routine. Der Skicrosser aus Gerhausen arbeitet seine Liste ab. Zu den Hauptsponsoren dürfen alle, dazu kommen die individuellen Ausrüster. Vor Ort ist auch Horst Schöll, der Mützen, Stirnbänder und Kappen etwa für Adidas in seinem Unternehmen s.cool in Feldstetten herstellt. „Wir bekommen die Größen und die Sponsoren und machen das für jeden einzeln fertig“, erklärt er.

Mareike und Sabrina Braun aus Reutti

Die Zwillinge Mareike und Sabrina Braun kommen zum ersten Mal in den Genuss der Shopping-Tour. Die Biathletinnen aus Reutti sind in den Nachwuchskader 1 aufgerückt, da sind die neuen Kleider inklusive. Bis dahin zahlen die Eltern. Das haben die meisten, die hier sind, nicht vergessen. Bevor es losgeht, werden die jungen Biathleten noch zur Ader gelassen. Leistungsdiagnostik, die letzte vor dem Winter. „Die Gelegenheit war halt günstig, dass alle zusammen sind. Wir sind jetzt schon viel unterwegs“, sagt Sabrina Braun.

Langläufer, Skispringer und Freestyler

Mittendrin in der Halle probieren die Sportler ihre Klamotten. Umkleidekabinen braucht keiner – egal ob Olympiasieger oder Nachwuchsathlet, Langläufer, Skispringer oder Freestyler. Daneben ist die Abteilung Druck, denn die meisten stehen in Diensten einer Behörde, Zoll, Bundeswehr, Bundespolizei – die Logos werden gleich vor Ort angebracht. „Ich find es schön, dass man hier die Kollegen aus anderen Sportarten trifft. Im Winter sieht man sich ja selten“, sagt Fabian Rießle. Beim Fototermin in den neuen Klamotten macht Karl Geiger Luftsprünge, kommentiert von Markus Eisenbichler. Daneben signiert Benedikt Doll Mützen, und Viktoria Rebensburg zieht, gefolgt von der Kamera des Bayerischen Fernsehens, durch die Halle.

Die Braun-Zwillinge sind bei der Sonnencreme angelangt. Auch auf sie warten noch Fototermine. Während die jungen Athleten nur ihre Sachen sammeln, stehen für die Stars der Szene am Donnerstag weitere Termine an. Deshalb war am Tag davor auch in den Ulmer Hotels der eine oder andere Sportler zu sehen.