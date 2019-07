Fabian Henn und Fabio Briem vom Langenauer Robert-Bosch-Gymnasium und dem Förderzentrum Ulm holen den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft. Fabian Henn und Fabio Briem vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Ulm haben sich in Warschau den Vize-Weltmeistertitel in Physik gesichert. Die Schüler des Robert-Bosch Gymnasiums in Langenau waren Teil des deutschen Nationalteams. Insgesamt haben am diesjährigen Physik-Welt-Cup 34 Nationen teilg...