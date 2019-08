Melanie Blümel hat einst in Ersingen reiten gelernt und war nun Teil eines Weltrekords bei einer Quadrille in Mannheim. Pferde? Darauf reiten oder gar zu ihnen in die Box zur Pflege? Zu groß, zu mächtig. Und erst diese Hufe! Als Kind graute es Melanie Blümel vor Pferden. Das galt es abzustellen. Sie ging damals zu einem Therapiereit-Angebot nach Ersingen. Sie verlor dort nicht nur ihre Angst, sondern hatte ihr Din...