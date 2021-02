Die Gemeindeprüfungsanstalt hat Blaubeuren davon abgeraten, für den Neubau des Kindergartens in Seißen einen Generalunternehmer zu beauftragen. Wie Bauamtsleiterin Sarah Kölle in der Gemeinderatssitzung am Dienstag informierte, könne dies „förderschädlich“ sein. Um die bereits bewilligten...