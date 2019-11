Ein Modul im kommenden, eines im übernächsten Jahr: Der städtische Betrieb der Gasversorgung Langenau (GVL) errichtet im Naubad ein Blockheizkraftwerk (BHKW) – und betreibt dieses dann auch. Dafür wird ein Pacht- und Betriebsführungsvertrag mit der Stadt abgeschlossen, die das Erdgas für das BHKW kauft und den Strom ins eigene Netz einspeist. Beide Module sollen eine Leistung von 50 Kilowatt (elektrisch) haben. Dieses Vorhaben hat der Ausschuss für Technik und Umwelt in jüngster Sitzung einstimmig gebilligt.

Wie Christoph Schreijäg, der Beigeordnete der Stadt, zuvor erläutert hatte, lassen sich mit dem „ökologischen Vorzeigeprojekt“ die Ernergiekosten des Naubads um rund 60 000 Euro pro Jahr senken. Doch nicht nur das: Es werden auch etwa 240 000 Kilogramm Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) eingespart. Das entspricht Schreijägs Angaben zufolge dem Energieverbrauch von rund 90 Autos.

Aufgestellt und eingebunden werden die Module in der Heizzentrale im Keller des Naubads. Dort betreibt die GVL laut Schreijäg, der auch deren Geschäftsführer ist, aktuell das Verteilerzentrum für das Fernwärmenetz. Die von der Biogasanlage ankommende Abwärme wird auf verschiedene Leitungsstränge und das Naubad verteilt. Bei Bedarf wird sie derzeit durch die Wärmeerzeugung aus einem mit Erdgas betriebenen Spitzenlastkessel unterstützt.

Geprüft wird noch, ob ein steuerliches Querverbund möglich ist. Ergebnisse könne er womöglich in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Soziales und Verwaltung im Dezember mitteilen, sagte Schreijäg. Die Entscheidung für ein BHKW indes sei davon losgelöst möglich. „Ich würde da nur ungern zuwarten.“

Die technischen Details erläuterte in der Sitzung Marko Haag von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU). Er sprach sich, wie Schreijäg, ebenfalls für die Zwei-Modul-Variante aus, die „doppelt so lange und höher gefördert“ werde. Bei der im Raum stehenden Alternative (nur ein Modul mit 100 Kilowatt) seien auch die Jahresenergiekosten um 7000 Euro höher. Und: Bei zwei Modulen gebe es eine „gewisse Redundanz“ – zum Beispiel beim Ausfall eines Elements.

Was die Energieflüsse angeht, sagte Haag, können die zwei BHKW-Module mehr als die Hälfte des Wärmebedarfs im Naubad – der fast zwei Millionen Kilowattstunden pro Jahr beträgt – abdecken. Beim Strom sei es fast die Hälfte der knapp eine Million Kilowattstunden.

Auf Nachfrage von Christoph Hommel (FWG) sagte Schreijäg, die Investionskosten von rund 400 000 Euro seien bereits in die jährliche Ersparnis – über zehn Jahre hinweg – eingerechnet.

Wenn die Module regelmäßig gewartet werden, bleibe deren Leistung über Jahre hinweg gleich, erklärte Haag auf Nachfrage von Georg Weith (GUL). Hinsichtlich einer Lärmbelastung würden indes „alle gesetzlichen Werte eingehalten“. Dank eines Schalldämpfers, der im Preis enthalten sei. Einem Einwurf von Georg Henseler (CDU) antwortete Haag, dass die SWU seit 20 Jahren im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung aktiv seien – und ihre großen Maschinen bis zu 120 000 Stunden liefen. „Aber nur bei guter Wartung“, wie Haag betonte. Eine gefährliche Legionellen-Belastung, wie vor einigen Jahren in Ulm, drohe jedenfalls nicht, sagte Haag Richtung Markus Hagenmaier (CDU): „Bei kleineren Maschinen wird nicht mit einer Kühlung gearbeitet.“

Ausbau der Fernwärme in Langenau

Historie Seit 2008 besteht eine Wärmeleitung zwischen der Biogasanlage des Maschinenrings in den Lindeschen und den Bädern. Diese werden als Grundlast über Fernwärme sowie über einen Spitzenlast- und Reservekessel versorgt. Zusätzlich zu städtischen Gebäuden sind „Wohnen an der Ach“, Sonnenhof, Bruderhaus-Diakonie und das Verbandsgebäude in das Wärmenetz eingebunden.

Investitionen Insgesamt hat die Gasversorgung Langenau (GVL) in Netz und Heizzentrale bisher knapp zwei Millionen Euro investiert. Jährlich werden 4,4 Millionen Kilowattstunden abgenommen.