Wir packen das schier nicht“, sagte Rita Sommer gut gelaunt am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war das neue Museum in der Herrlinger Lindenhof-Villa seit zwei Stunden für die Öffentlichkeit zugänglich, mindestens 500 Besucher waren bis dahin gekommen. „Mit so einer gro...