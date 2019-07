Ende 2022 geht der neue Bahnhof Merklingen in Betrieb. Jetzt gab es Informationen, und die Bürger trugen ihre Wünsche vor. Ende 2022 wird der neue Bahnhof „Schwäbische Alb“ bei Merklingen in Betrieb gehen, versprach Andreas Zahn, Projektleiter aus dem baden-württembergischen Verkehrsministerium: Im Jahr 2025 werde der Bahnhof seine volle Kapazität erreichen. Knapp 150 Besucher waren am Donnerstagabend in die Merk...