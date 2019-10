Egal, was ich für ein Problem bekomme, Sylke wird es auch gehabt haben“, sagt Anika Kreil (22). Sie ist Zimmerin-Auszubildende und per du mit ihrer Mentorin, der Steinmetzin Sylke Lambert (50). Die Berufsfelder der beiden Frauen sind wohl zweitrangig, aber das wird sich im weiteren Verlauf noch zeigen. Von Bedeutung ist zunächst: Beide arbeiten im Handwerk in so genannten Männerberufen. Und: Die Ältere hilft der Jüngeren mit ihrer Erfahrung.

Acht Paare aus unterschiedlichen Gewerken

In der Industrie sind Mentorenprogramme gang und gäbe. Nicht so im Handwerk. Die beiden Frauen kamen über ein Pilotprojekt zusammen: Die Handwerkskammer Ulm ist Testgebiet für ein vom Wirtschaftsministerium gefördertes Mentoring-Programm für weibliche Auszubildende. Es ist Teil des umfangreicheren Projekts „Frauen im Handwerk“. Acht Paare aus verschiedenen Gewerken sind über sechs Monate hinweg als Mentorin und Mentee verbunden – womöglich viel länger, je nachdem, wie sich die Beziehung entwickelt.

Es ist nicht so, dass Anika Kreil in ihrem Ausbildungsbetrieb in Achstetten bei der Firma Wiedmer keine Unterstützung fände. Im Gegenteil: Der Vorarbeiter nimmt Rücksicht und ermutigt sie zugleich. Sagt: „Irgendwann trägst du zehn Dachlatten aufeinmal.“ Zehn fünf Meter lange Latten. Auf der Schulter. „Das geht, wenn das gut ausbalanciert ist“, sagt Anika Kreil. Sie weiß, sie muss das vormachen können, wenn eine Baustelle mal nicht läuft, wenn die Arbeiter meinen, sie könnten bummeln und Zeit schinden. Nur wenn sie selbst zeigen kann, wie es geht, wird sie sich einmal Respekt verschaffen.

Es gibt immer Potenziel für Missverständnisse

Die 22-Jährige ist relativ selbstbewusst. Sicherer im Auftreten als eine 16-Jährige, die gerade aus der Schule kommt. Und doch sucht sie den Rat einer Mentorin. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens: „Es gibt immer Potenzial für Missverständnisse, wenn Männer auf Frauen treffen.“ Bevor die junge Frau – in Situationen, die sie nicht einordnen kann – an sich selber zweifelt, wendet sie sich lieber an ihre Mentorin. Zweitens: Sie strebt im Handwerk eine höhere Position an und sucht so etwas wie Karriereberatung. Anika Kreil hat nach dem Abitur drei Semester Molekularmedizin studiert, sich dann aber anders orientiert, als ihr klar wurde, dass die Beschäftigung mit Krankheiten, tagein, tagaus, für sie sehr frustrierend ist. Sie hat ein neues Ziel, will nach Beendigung der Zimmerer-Ausbildung im Sommer erst ein paar Jahre in ihrem Beruf arbeiten und sich anschließend an einer Fachschule zur Bautechnikerin weiterbilden und gleichzeitig die Meisterprüfung ablegen.

Mit ihren männlichen Kollegen hat sie im Moment als „die nette Auszubildende“ keine Probleme, aber sie weiß: Das kann komplett anders sein, wenn sie einmal Verantwortung hat. Wenn sie als Chefin sagt, was Männer zu tun haben.

Internationale Kontakte zu Frauen in der Stein-Industrie

Sich Respekt verschaffen ohne zu Brüllen. Sich klar positionieren gegenüber Mitarbeitern und Kunden. Mit Fachkompetenz überzeugen. Sylke Lambert hat sich ihr Ansehen und ihr Standing hart erarbeitet: vom „Mädle mit Bohrmaschine auf dem Friedhof“, als das sie einst angesehen wurde und dem man nicht zutraute einen Stein zu bearbeiten, ohne ihn zu beschädigen, bis zur Obermeisterin der Steinmetz-Innung Ulm und Bundesvorsitzenden der Meisterfrauen im Steinmetzhandwerk. Sylke Lambert baute international Kontakte auf zu Frauen in der Steinindustrie, brachte die Ideen des US-amerikanischen Netzwerks „Women in Stone“ nach Deutschland und verfasste den Leitfaden für das aktuelle Mentorinnen-Pilotprojekt der Handwerkskammer.

„Ich habe eine Frau vor mir, die alles gehört hat, was eine Frau sich anhören muss“, sagt Anika Kreil. Und sie kann sich bei dieser Handwerkerin melden, wenn sie „so ein Frauen-Ding“ hat und jemand braucht zum Reden.