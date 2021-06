Künftig darf Blaubeurens Bürgermeister selbständig ohne weitere Rücksprache mit dem Gemeinderat die allermeisten der städtischen Beamten und Angestellten ernennen, einstellen und entlassen. So steht es in der neuen Blaubeurer Hauptsatzung, die der Gemeinderat in seiner zurückliegenden Sitzung ...