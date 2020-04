Sporthallen und Schwimmbäder sind geschlossen, Kurse und Vereinstraining fallen weg, dafür sitzen viele Erwachsene und Kinder zu Hause. Da kommen Sport und Bewegung schnell mal zu kurz. Brigitte Mangold, Abteilungsleiter der Turner beim SV Lonsee, wollte etwas dagegen tun: Sie hat Videos von Übungen aus den verschiedenen Kursen aufgenommen und ins Netz gestellt. So können Mitglieder – und andere Interessierte – während der Corona-Zeit fit bleiben.

Die Turnabteilung des SV Lonsee kann sich sehen lassen: „Das Angebot ist sehr umfangreich. Rund 1500 Fitness- und Turnbegeisterte vom Kindergarten- bis ins hohe Seniorenalter nehmen normalerweise an unseren Kursen teil“, sagt Brigitte Mangold. Nachdem das Coronavirus die gelernte Sport-, Schwimm- und Gymnastiklehrerin nun zur Ruhe gezwungen hat, schleppte sie einen Baustrahler ins heimische Schlafzimmer. Dann stellte sich Mangold kurzerhand vor ihren Kleiderschrank und begann vor dem Handy einige Übungen vorzuturnen. Genau so, wie sie es sonst in ihren Kursen tut.

Keine Nebengeräusche, kein Hundegebell

„Das war zunächst alles gar nicht so einfach“, erzählt sie: „Man hat ja zu Hause in der Regel keinen leerstehenden Raum, so dass man erst einen geeigneten Ort für den Videodreh finden muss.“ Außerdem wolle man keine Nebengeräusche wie Hundegebell oder Handyklingeln.

Die Sportlehrerin hat sechs Videos aufgenommen, etwa zur Rückenmobilisation, Figurtraining oder „Gym-Ball-Fitness“. Immer dann, wenn eigentlich der Kurs wäre, animiert sie ihre Teilnehmerinnen das eine oder andere Video zu öffnen und zur üblichen Zeit ein wenig Sport zu machen.

Auch einige von Mangolds Vereinskollegen haben Videos produziert: Es gibt Faszientraining und Übungen zu den Kampfsportarten Arnis und Taekwondo. In der „Dance Factory“ sind ältere Videos eingestellt, die zum Mittanzen gedacht sind. Für die ganz Kleinen haben zwei Erzieherinnen mehrere Filme im Rahmen des sonst stattfindenden Kinderturnens gedreht. Auch eine „Wohnzimmer-Safari“ und „Bewegungsideen mit Kindern für Zuhause“ haben die beiden zusammengestellt.

Bislang hat Brigitte Mangold, egal ob beim Bäcker, über Whatsapp oder E-Mail nur positive Rückmeldungen bekommen. Alle sind begeistert vom Engagement des Vereins und von den Filmen, welche die lange und ungeplante Trainingspause überbrücken sollen.