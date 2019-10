Ungewöhnliche Architektur mitten in Lonsee: Die Konturen des Rathausanbaus sind bereits erkennbar und damit auch die abgerundete Ecke, die weich zum Eingang leitet und die Bürger hinein in den neuen Gemeindesaal. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Matthias Ott vom Architekturbüro Ott in L...