Ein Richter am Amtsgericht Ulm hat am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 49-jährigen Mann erlassen, der verdächtigt wird, am Mittwoch auf einer Straße in Lonsee gegen 19 Uhr während oder nach einem Streit mit einem Messer seine 46 Jahre alte Frau und die beiden 17 und 20 Jahre alten Söhnen...