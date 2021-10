Herbert Görlich vom Albgärtle in Lonsee lässt seine Gemüsekisten im Stadtgebiet Ulm mit dem Fahrrad zu den Kunden bringen. Er will diese umweltfreundliche Lieferart ausbauen und hat einen Förderantrag gestellt. Der wurde abgelehnt – denn Lastenrad ist nicht gleich Lastenrad. Was dahinter steckt.