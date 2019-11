Wir wünschen uns endlich wieder einen Skaterpark.“ Diesen Wunsch haben drei Jungs und ein Mädchen im Laichinger Jugendbeirat vorgetragen. Eine eher minimalistische Skateranlage im Schulhof des Albert-Schweitzer-Gymnasiums war im August 2017 abgebaut worden. Lose Schrauben und abstehende Leisten gefährdeten die Sicherheit der Kinder, hieß es damals seitens der Stadtverwaltung. Hauptamtsleiter Stefan Binder sicherte jedoch zu, spätestens im nächsten Frühjahr würden wieder einige Rampen aufgebaut, das Geld dafür sei vorhanden.

Balancierbalken im Schulhof

Das ist mehr als zwei Jahre her. Die jungen Skateboarder, Scooterfahrer und BMX-Biker begnügen sich seither mit einem im Schulhof aufgebauten Balancierbalken, der eigentlich nicht zur Nutzung mit Rollbrettern und ähnlichen Sportgeräten gedacht ist. Außerdem stellt der Balken keine große Herausforderung an die Fahrkünste der Kinder dar.

Ülker und Türkay Yigit kommen daher immer häufiger dem Wunsch ihrer Kinder und deren Freunde nach und bringen sie mit dem Auto nach Ulm zum Skaterpark unter der Blautalbrücke. „Unsere Kinder machen Sport in den Vereinen, aber dort können sie sich nicht wirklich auspowern“, sagt Türkay Yigit. Seine Frau Ülker bestätigt das: „Wenn sie sich auf der Skaterbahn ausgetobt haben, sind sie zufrieden, das brauchen sie.“ Das Ehepaar bedauert, dass die Stadt für solche Freizeitangebote wenig Geld in die Hand nehme, „das ist ein Armutszeugnis“, sagt Türkay Yigit. „Eine Skaterbahn vor Ort wäre toll. Wir wüssten, wo unsere Kinder sind und was sie tun, das ist uns Eltern wichtig“, betont Ülker Yigit.

Halfpipe muss nicht sein

Ihren Kindern und mehreren Freunden ist ein solcher Park ein so großes Anliegen, dass sie vor Laichinger Supermärkten schon Unterschriften gesammelt haben (siehe Infokasten). Die mehr als 800 Unterschriften machten nicht nur auf die Mitglieder des Jugendbeirats großen Eindruck. Auch Bürgermeister Klaus Kaufmann nickte anerkennend.

Skaterpark-Ideen konkret

Die Skaterpark-Ideen sind recht konkret: Die Anlage sollte für Scooter, Fahrrad und Skateboard geeignet sein, über einige Rampen und eine Grube verfügen. Eine Halfpipe sei nur etwas für Fortgeschrittene, also nicht notwendig. Ein paar Sitzbänke zum Pausieren und für die Eltern wären auch gut. Um zu verhindern, dass sich ältere Jugendliche den Platz als neuen Treff unter den Nagel reißen, sollen feste Regeln aufgestellt werden, sagte die Kinder: zum Beispiel Rauch- und Alkoholverbot. Als Standort schlugen sie eine Fläche neben dem Spielplatz im Wohngebiet Lindensteig am Stadtrand vor.

Bürgermeister Klaus Kaufmann zeigte sich davon beeindruckt, wie „mutig“ die Kinder ihr Projekt vorstellten und wie genau ihre Ideen schon seien. Der gewünschte Standort scheide jedoch aus, weil die Stadt dort weiteren Wohnungsbau plane. Sein Vorschlag: In Richtung von Tiefenhöhle und Kletterwald, gegenüber dem Vereinsheim des Motorsport-Clubs Laichingen: „Die Fläche gehört der Stadt, das könnte gehen.“

Bleibt die Frage nach der Finanzierung. Türkay Yigit sicherte zu, sich mit seinem Handwerksbetrieb einzubringen. Und bestimmt könne er weitere Betriebe gewinnen, die sich beim Aufbau engagieren. Auch eine Sponsorensuche könne er starten. „Ich sowie einige andere Eltern wären auch bereit, dort regelmäßig, inklusive den Wochenenden, nach dem Rechten zu sehen.“ Werde die Einhaltung klarer Regeln von Anfang an kontrolliert, funktioniere das auch, ist Yigit überzeugt.

Die Stadtverwaltung will nun prüfen, ob Anliegen und Ideen der Kinder umgesetzt werden können.