Kollektives Aufatmen beim Künstlermarkt „Urgewalt und Farbenpracht“ rundum die Stadtkirche in der Altstadt von Blaubeuren. „Ich habe laut Hurra geschrien, endlich geht wieder was. Das ist einfach toll!“, so die Künstlerin Gisela Jungbauer aus Laichingen, die ihre teils großformatigen Gem...