Am vergangenen Freitag kurz vor 12 Uhr ist ein 39-Jähriger beim Klettern am Breitfelsen bei Blaubeuren zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Das hat die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage bestätigt. Rettungsdienst, Bergwacht, Feuerwehr und Hubschrauber waren im Einsatz, um dem Kletterer zu helfen. Mi...