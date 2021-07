Im Sommer nächsten Jahres wird die Stadt Blaubeuren in Seißen eine zusätzliche Krippen- und eine Kindergartengruppe eröffnen. Und das in einem großen neuen Fächerbau. „Seißen ist ein Entwicklungsschwerpunkt unserer Stadt“, sagte Bürgermeister Jörg Seibold, als er am Montagmorgen bei einem offiziellen Spatenstich den Startschuss für den Bau des Drei-Millionen-Projekts gab. 2017 wurden bereits die Weichen dafür gestellt, in dem Albd...