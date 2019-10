Wir brauchen definitiv einen neuen Kindergarten und wir brauchen ihn schnell.“ Nicht alle Tage wählt eine Kindergartenleiterin den Weg an die Öffentlichkeit, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Doch Claudia Brunotte-Kretz, Leiterin der katholischen Einrichtung St. Josef in Staig, nutzte am D...