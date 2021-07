Die Gebühren für Kinderbetreuung in Blaubeuren steigen pauschal um 2,9 Prozent. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Im Regelkindergarten erhöhen sich die Gebühren für ein Kind ohne Geschwister deshalb beispielsweise von 130 auf 134 Euro monatlich. Ein Kind in der K...