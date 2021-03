Endlich ist wieder Leben in und um die Kindertagesstätten, so auch im Entenweg in Blaubeuren-Gerhausen. Die Einrichtungen sind im Regelbetrieb, nachdem sie sieben Wochen lang aufgrund der Pandemie geschlossen blieben. Während dieser Zeit war teils eine Notbetreuung eingerichtet, etliche Kinder war...