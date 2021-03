Für die nächsten Jahre stehen große Investitionen in Berghülen an. Allein im abgelaufenen Jahr wurden 36 Kinder geboren, ein deutliches Plus: Da zeichnet sich ein höherer Raumbedarf ab, sagte Bürgermeister Bernd Mangold auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mangold brachte einen möglichen K...