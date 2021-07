Mit einer am Dienstagabend verabschiedeten Marktordnung wollen Gemeinderat und Stadtverwaltung Blaubeuren den Markt an der Ascher Hüle wieder ins Laufen bringen. Nach einem Eilantrag eines Bürgers beim Verwaltungsgericht Sigmaringen konnte der bei vielen Bürgern in Asch beliebte Markt nach der W...