Ein Arbeitskreis in Blaubeuren-Asch hat am Donnerstagabend ein vorläufiges Konzept für das zukünftige Marktgeschehen an der Ascher Hüle vorgestellt. Der Arbeitskreis, bestehend aus Ortsvorsteher Rudolf Scheck und weiteren drei Ortschaftsräten, reagierte damit auf die Klage eines Anwohners, die ...