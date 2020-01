Der Wind pfeift an diesem Vormittag, es ist frostig auf dem Hochsträß in Ulm. Günther Krämer trägt eine rote Funktionsjacke, Wanderschuhe und Ohrenschützer, die Kälte kann ihm so schnell nichts anhaben. „Heute haben wir noch keine Alpensicht“, sagt er. Auf der Hochfläche genießt der Wa...