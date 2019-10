30 Mitglieder der Grünen im Alb-Donau-Kreis haben am Dienstag in Illerrieden Masallah Dumlu, Mona Buchenscheit, Marie-Luise Neuheuser, Christoph Dreher und Reiner Frohnmüller für zwei Jahre in den Parteivorstand gewählt. Esther Heins und Julian Volkmann kandidierten zwar erneut, wurden aber n...