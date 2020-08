Für Luis Wagner ist so etwas wie Normalität zurückgekehrt. „Ich bin erleichtert, wieder raus zu kommen“, erklärt der 16-jährige Münchner Nachwuchsgolfspieler. Umso mehr freue er sich über die Teilnahme am „RB German Junior“­Turnier im Golfclub Reischenhof in Wain. An dem beteiligten...