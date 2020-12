Positive Finanz-Zahlen in einem schwierigen Jahr hat Blaubeurens Stadtkämmerer Jürgen Stoll verkündet – konkret für das Jahr 2019. Aber auch 2020 könnte „vielleicht gar nicht so schlecht laufen“ wie zwischenzeitlich gedacht, ergänzte Bürgermeister Jörg Seibold in der letzten Ratssitz...