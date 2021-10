An seine großen Ängste vor zwei Schweinen, den „Untieren“ im Blaubeurer Spitalhof erinnert sich der heute bald 80 Jahre alte Blaubeurer Stadtarchivmitarbeiter Peter Schmid noch sehr lebendig. Von 1945 bis 1948 ging er in den Blaubeurer Kindergarten, der sich in den südlichen Räumen des heuti...