Die fünf jungen Männer wollten mit dem Wurf der Gartenfackel an den Wohnwagen die Roma-Familie vertreiben – aber niemanden töten und keinen Brand legen. Zu dieser Feststellung kommt die Große Jugendkammer am Landgericht Ulm und hat die fünf Angeklagten am Mittwochmorgen wegen Nötigung in 45...