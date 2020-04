Neuen Jahre Gefängnis wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung an seiner Frau und seinen beiden Söhnen, darauf hat Staatsanwältin Nadine Schmelzer im Prozess am Landgericht Ulm gegen den 49-jährigen Mann plädiert, der im Dezember 2020 in Lonsee seine Familie mit einem Messer angegriffen haben soll. „Er hat die Tat gegenüber der Frau aus Rache begangen. Er wollte die Frau dafür bestrafen, dass sie ihm die Söhne wegnimmt.“ Die Frau und die Söhne hatten eigenen Aussagen zufolge einen Tag zuvor dem Vater eröffnet, dass sie ausziehen. Die 46-Jährige wollte die Scheidung einreichen.

Schmelzer zufolge sei bewiesen, dass der Mann während der vorangegangenen Aussprache – er versuchte, seine Frau und die Söhne immer wieder zum Bleiben zu überreden – in der Wohnung unbemerkt ein Messer an sich nahm und draußen auf der Straße einen zuvor gefassten Beschluss, seine Frau zu töten, umsetzen wollte. „Dazu musste er seine Söhne, salopp formuliert, aus dem Weg räumen.“

Staatsanwältin: Vater wollte Söhne „kampfunfähig“ machen

Die konnten die Angriffe des Vaters gegen sich und die Mutter mehrfach abwehren, waren Schmelzer zufolge aber „kurzfristig kampfunfähig“, alle drei wurden dabei teils schwer verletzt. Schließlich habe der Mann seine Frau attackiert, der erste Stich gegen sie erfolgte in den Brustbereich. Und: „Er wollte ihr den Hals durchschneiden.“ Auch habe er erkannt, dass er mit dem Messer „potenziell lebensgefährliche Verletzungen herbeiführen kann“.

Dass der Mann teilweise geständig war, sei ihm zugutezuhalten, ebenso die Entschuldigung gegenüber seiner Familie und die totale Isolierung des 49-Jährigen in der Untersuchungshaft. Dass der Mann zur Tatzeit stark alkoholisiert war – ein Blutalkoholwert von 1,84 Promille wurde errechnet – sei als Enthemmung, nicht aber als verminderte Schuldfähigkeit zu werten. Anlasten müsse man dem Mann die vielen Stiche – die Ärztin der Frau sprach von zehn Stich- und Schnittwunden am Körper, nicht aber am Hals – gegen die seine Frau.

Nebenklage fordert ebenfalls neun Jahre Gefängnis

Die Anwältin der Nebenklage – sie vertritt die Frau und die Söhne – schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Sie sprach von regelmäßigen Schlägen des Vaters gegen die Frau in der 25 Jahre dauernden Ehe, gegen die die Söhne immer wieder einschritten. „Es war ein Martyrium, in dem die Kinder und die Mutter lebten.“

Verteidiger Thorsten Storp wies diesen Vorwurf gegen seinen Mandanten zurück. Das stimme nicht mit dem überein, was Söhne und Ehefrau im Verfahren sagten. Die haben von einem meist „liebevollen Vater“ gesprochen, der als „Quartalstrinker“ in Erscheinung getreten und dann verbal aggressiv, auch handgreiflich geworden sei. „Sein Wunsch, diese Ehe zu retten trotz allem, was passiert war, schien aber nicht mehr rational“, sagte Storp. Sein Mandant habe erst am 17. und 18. Dezember, am Abend des Angriffs, bemerkt, dass seine Frau es ernst meinte.

Verteidiger spricht von falschen Schlussfolgerungen

Dass sein Mandant das Messer an sich nahm, bedeute nicht, dass der sich entschloss, seine Familie zu töten. „Ich kann das Messer auch drohend einsetzen.“ Erst als Frau und Söhne ins Auto stiegen, sei es aus ihm herausgebrochen. Dass der Mann seine Frau brutal angriff und töten wollte, stimme, dass er ihr den Kopf abschneiden wollte, „sind Schlussfolgerungen – und die sind falsch“. Die 46-Jährige weise keine Verletzungen am Hals auf. Die Söhne, sagte Storp weiter, wollte er „auf keinen Fall“ töten. Er plädierte deshalb zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten wegen versuchten Mordes an der Frau und gefährlicher Körperverletzungen an der Frau und den beiden Söhnen.

Das Urteil wird am Mittag gesprochen.