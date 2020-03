Von ihrem Lohn als Fachkrankenschwester konnte Ditte Endriß nicht mehr leben. Als Vollzeit-Kraft wohlgemerkt, mit drei Nachtdiensten in der Woche – und drei Kindern zu Hause. Die alleinerziehende Mutter sah sich gezwungen, ihre Stelle in der Klinik zu kündigen. Sie ging in die Freiberuflichkeit:...