Schlamperei“ rief eine aufgebrachte Wippinger Bürgerin von den gut gefüllten Zuschauerrängen des Blausteiner Sitzungssaals. Er habe „selten so eine schwierige Zeit erlebt, wie die letzten Tage“, sagte der Wippinger Ortsvorsteher Peter Enderle in der Gemeinderatssitzung am Dienstag – und...