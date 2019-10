Ziel sei es, eine Ankunftszeit etwa um 7.20 Uhr wieder zu erreichen, sagt Axel Dürr, Pressesprecher im Verkehrsministerium in Stuttgart am Donnerstagmorgen. Damit bliebe für die Schüler aus Amstetten, Lonsee, Westerstetten und Beimerstetten die Ankunftszeit ihrer Regionalbahn (RB) morgens am U...