Der Bahnhalt in Amstetten: Im neuen Fahrplan 2020 auf der Filstalbahn können Pendler aus Richtung Stuttgart am Bahnhof Geislingen nicht mehr unmittelbar in eine Regionalbahn nach Amstetten, Lonsee, Westerstetten und Beimerstetten umsteigen. Stattdessen müssen sie weiter nach Ulm und von dort mit einer RB zurück fahren. © Foto: Markus Sontheimer