Das Rock-dein-Leben-Festival in Laichingen musste am Samstag wegen eines Unwetters vorübergehend unterbrochen werden. Frei.Wild spielte trotzdem und wählte seine Worte mit Bedacht.

Auf dem Weg von Ulm in Richtung Laichingen fährt man am Samstagabend einem dunklen Himmel entgegen. Ein Gewitter braut sich zusammen. Auf dem Flugplatzgelände in Laichingen stört das drohende Unwetter vorerst niemanden: Es herrscht ausgelassene Stimmung auf dem Rock-dein-Leben-Festival, das seit Donnerstag auf dem Areal stattfindet. Die heißen Vortage wirken nach, noch sind viele in kurzen Hosen oder bauchfrei unterwegs.

Wort- und Themenwahl der Neuen Rechten

Warum der Großteil der Besucher zumindest am Samstag in Laichingen ist, ist nicht zu übersehen: Kaum jemand trägt an diesem Abend kein T-Shirt der umstrittenen Band Freiwild. Die Südtiroler geben sich in Statements gerne unpolitisch, bedienen sich in einigen Liedtexten aber zugleich der Wort- und Themenwahl der Neuen Rechten: Heimatliebe spielt eine große Rolle, Zugehörigkeit wird an Herkunft geknüpft. Als Opfer „der Medien“ und der offenen Gesellschaft, die Sänger Philipp Burger am Samstagabend sarkastisch als „Bessermenschen“ bezeichnet, sieht man sich sowieso. Burger, der Kopf von Freiwild, war Anfang der 2000er zudem Teil der aufgelösten Rechtsrock-Band Kaiserjäger – genau wie Joachim Bergmeister, der mit seiner Band Unantastbar ebenfalls bei Rock-dein-Leben auf der Bühne stand.

Der Problematik bewussT: Agitation nicht geduldet

Der Veranstalter ist sich der Problematik, dass die Bands Mitglieder der rechten Szene anziehen könnten, augenscheinlich auch bewusst. Auf der Webseite von Rock-dein-Leben heißt es: „Wir veranstalten ein friedliches Musikfestival, auf dem keinerlei Radikalismus und auch keine politische Agitation geduldet wird. Das Tragen oder Zeigen von nationalistischen Symbolen wird der Polizei gemeldet und führt zum Verweis vom Festivalgelände.“ Bei der Liste der auf dem Gelände verbotenen Gegenstände ist auch „nationalistisches oder politisches Gedankengut“ aufgeführt.

Politische Bekenntnisse sind am Samstag auf dem Gelände nicht zu sehen, dafür wehen Deutschlandfahnen über einigen wenigen Zelten, oft in Verbindung mit einer Freiwild-Fahne.

Gewitter über dem Gelände

Ob die Band tatsächlich spielt, ist für einige Zeit am Abend unklar: Gegen 19.30 Uhr entlädt sich das Gewitter direkt über dem Flugplatz. Die Metal-Combo J.B.O. muss ihren Auftritt abbrechen, die Menschen verlassen in Scharen den Bereich vor der Bühne. Das Wetter – starke Hitze am Donnerstag und Freitag, Unwetter am Samstag – wirkt sich auch auf all jene aus, die statt zum Feiern zum Arbeiten auf dem Festival sind. 132 Hilfeleistungen erbrachte das Deutsche Rote Kreuz bis zum Samstagabend. Hauptprobleme seien Hitze und Alkohol gewesen, Drogen hätten kaum eine Rolle gespielt, sagt Kreisbereitschaftsleiterin Steffi Ludwar. „Das Festival ist eine Herausforderung.“ Insgesamt 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus neun Ortsvereinen sind im Einsatz. Eingestellt hat sich die Einsatzleitung auch auf eine erhöhte Gewaltbereitschaft, davon sei laut Ludwar für die Rettungskräfte aber nichts zu spüren gewesen: „Bisher ist es total harmonisch.“

Ähnlich äußert sich Zaaid Mumtaz, der aus Hamburg mit zwei Catering-Ständen angereist ist, an denen er thailändisches Essen verkauft. „Alle sind nett, so ein Publikum hat man nicht überall“, sagt er. Auch mit der Organisation ist er zufrieden, einzig die Standmiete sei zu hoch. Außerdem beeinträchtigten Hitze und Regen das Geschäft.

Medienkritik und Opferstatus

Etwa eine Stunde nach dem Konzertabbruch lässt der Regen nach und das Festival geht weiter. Pünktlich um 22 Uhr stehen dann die Männer auf der Bühne, auf die alle gewartet haben. Freiwild spielen einen Mix aus sentimentalen Liebes- und aufgebrachten Trennungsliedern, es geht mal um Freundschaft, mal um Verlust. Dazwischen erklingen auch ein paar Songs, die der Band ihren zweifelhaften Ruf eingebracht haben. Sänger Philipp Burger wählt die Worte für seine Ansagen mit Bedacht – er weiß sehr genau, was er sagen kann und sollte. Ein bisschen Medienkritik, ein bisschen Opferstatus werden von den Fans erwartet, große Provokationen bleiben aus.