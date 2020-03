Der Erbacher Triathlon, der für Sonntag, 28. Juni, geplant war, ist abgesagt. Das haben die Verantwortlichen des TSV Erbach einmütig entschieden. „Wir wollen mit unserer Veranstaltung Freude und sportliches Miteinander vermitteln“, heißt es in einer Mitteilung von Paul Junginger, Pressesprecher für den Erbacher Triathlon. Das aber sei in der aktuellen Situation und wohl auch in den kommenden Wochen nicht möglich.

Athleten, die sich bereits für den Wettkampf angemeldet haben, erhalten umgehend eine persönliche Nachricht und werden darin über die Erstattung der Anmeldegebühren informiert. Man bedauere die „unvermeidbare Absage sehr“, richte nun aber den Fokus auf den Triathlon im nächsten Jahr. Dann finden auch die deutschen Polizeimeisterschaften in Erbach statt.