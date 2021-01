Die Fasnet lässt sich nicht unterkriegen. Allerorten zeigen kleine Aktionen, wie sehr das närrische Volk an seiner Fasnet hängt. So hatte die Mate-Kapelle 200 Mate-to-go-Tüten gepackt, die zum Verkauf angeboten wurden. Am Samstagvormittag waren bereits alle ausverkauft. „Wir haben auch leide...