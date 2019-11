Erwin Schäfer ist Biolandwirt in Illerkirchberg und Betriebsleiter der Kläranlage Steinhäule. Auch er glaubt, dass Phosphat langfristig in den Kläranlagen gewonnen werden muss, sieht in Struvit allerdings nur eine Zwischenlösung auf dem Weg zur Aufbereitung von Asche aus verbrannten Klärschlamm. © Foto: Lars Schwerdtfeger