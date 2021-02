In Tomerdingen bewegt sich was. Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik des Dornstadter Gemeinderats befasste sich in seiner Sitzung am Donnerstag gleich mit zwei größeren Bauanträgen im Dorfkern.Bei dem einen handelt es sich um den Abriss der bereits geschlossenen Filiale der VR-Bank (wir ber...