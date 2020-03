In Erbach haben Elternvertreter am Sonntag und Montag die Nachricht, dass das Schulzentrum wegen Verdachtsfällen zu möglichen Infektion mit dem Coronavirus geschlossen bleibt, ebenso weitergereicht wie die Entwarnung am Montagabend. Einer der ersten in der Kette war Jürgen Czirr, Vorsitzender des...