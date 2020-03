Die beiden Schüler am Schulzentrum Erbach sind nicht mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die Stadt mit. Der Unterricht für die 1000 Schüler an Grundschule, Gemeinschaftsschule und Realschule sowie Kernzeitbetreuung läuft am Dienstag im Notbetrieb an, am Mittwoch wird regulär unterrichtet. An der Musikschule läuft Dienstag bereits alles wie gehabt.

Die Stadt hatte am Sonntagnachmittag wegen Verdachtsfällen entschieden, das Schulzentrum am Montag präventiv zu schließen. Weil die Testergebnisse am Montag bis 15 Uhr nicht vorlagen, zog die Verwaltung erst die Notbremse und dehnte die Schließung auf Dienstag aus. „Wir wollten den Eltern die Möglichkeit geben, planen zu können“, sagt Sara Siebler vom Hauptamt. Um 17 Uhr kam dann die Nachricht über das negative Testergebnis – woraufhin die Verwaltung sich für den Mittelweg entschied: Dienstag wird betreut, jedoch niemand sanktioniert, der nicht erscheint.

Schließung verläuft ohne Zwischenfälle

Die Schließung am Montag sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagt Julia Scheer von der Stadt. „Wir sind überrascht, wie ruhig alles läuft.“ Auch Jürgen Czirr, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Erbacher Schulen, sind keine Klagen bekannt. Er war am Sonntag und Montag einer der ersten, die informiert wurden und reichte die Neuigkeit weiter.

Weil die Neuntklässler der Realschule am Montag ihre Praktikumswoche starten sollten, musste Czirr und andere Eltern am Sonntag und Montag zudem Firmen informieren. „Anfangs war das ein großes Chaos, weil am Sonntag ja niemand arbeitet.“ Es habe dann aber gut geklappt. Sein Sohn Tim, 15 Jahre alt und Neuntklässler, hätte bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm anfangen sollen.

Leichte Symptome nach Urlaub

Im Kreis Neu-Ulm wurden noch keine Schulen geschlossen. Aber für zwei Klassen der Realschule Weißenhorn und des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums in Weißenhorn fiel der Unterricht für vorerst zwei Tage aus. Der Grund: Eine Schülerin und ein Schüler dieser Klassen gelten als „begründete Verdachtsfälle“, erklärt Martin Küfer, Leiter des Öffentlichen Gesundheitsdiensts. „Sie waren in Südtirol und haben leichte Symptome.“ Die beiden Schüler werden nun getestet. „Wenn wir das Ergebnis haben, wird weiter entschieden.“

Am Montagnachmittag wurde außerdem ein Lehrer am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen als Verdachtsfall gemeldet – auch er war in Südtirol. Es wurde ein Abstrich genommen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen fünf Klassen des Kollegs zuhause bleiben.

Sollte ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet werden, wird seine ganze Klasse für 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen, erklärt Küfer. Ob weitere Maßnahmen notwendig sind und etwa die ganze Schule geschlossen wird, entscheide das Gesundheitsamt im Einzelfall.

Zwei Infizierte im Kreis Neu-Ulm

Neue Infizierte sind derweil nicht zu vermelden. Im Landkreis Neu-Ulm bleibt es bei zwei positiv getesteten Personen. „Bei ihnen ist der Krankheitsverlauf sehr milde“, sagt Landrat Thorsten Freudenberger. Außerdem gibt es aktuell 41 Personen, die engen Kontakt zu Erkrankten hatten und unter Quarantäne stehen. Bei den Kinobesuchern, die Kontakt zu dem Göppinger Patienten hatten, endete die Quarantäne am Wochenende – sie blieben gesund.

Im Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm gibt es insgesamt acht Infektionen. Auf die Frage, wie es dem Dornstadter Patienten geht, sagt Hauptamtsleiter Jörg Hunke: „Wir sind telefonisch in Kontakt.“ Dem Mann gehe es gut. Der Patient und Kontaktpersonen sind weiterhin in häuslicher Isolation.

Coronavirus an Schulen Eltern gehen gelassen mit Schließungen und Ausfällen um Erbach/Langenau

In Langenau wird an der Ludwig-Uhland-Schule (LUS) am Dienstag nur „ein reduzierter Unterricht nach Stundenplan bis zur 4. Stunde“ stattfinden, wie Leiterin Claudia Boß auf der Schulseite mitteilt. Die Kinder könnten während der Unterrichtszeit und zu den gebuchten Betreuungszeiten betreut werden. Wer wegen eines Aufenthalts in Südtirol daheim bleiben müsse, solle sich melden. Von Mittwoch an wird am Standort Karlstraße wieder regulär Unterricht stattfinden, teilt Boß mit. „In der Jahnstraße erhalten Ihre Kinder am Dienstag von uns einen Elternbrief.“

Nur indirekt wegen Corona

Beide Standorte der LUS blieben am Montag geschlossen; eine Betreuung war organisiert. Hintergrund war, dass in der Vorwoche Personalmangel infolge „normaler Krankenstände“ geherrscht hatte. Weil dann Rückkehrer aus Südtirol unter den Lehrern waren, die ohne Krankheitszeichen vorsorglich zuhause bleiben müssen, waren für Montag nicht genug Kräfte verfügbar. Die Schließung hatte also indirekt mit Corona zu tun.