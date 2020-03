In Langenau wird an der Ludwig-Uhland-Schule (LUS) am Dienstag nur „ein reduzierter Unterricht nach Stundenplan (auch Sport und Schwimmen) bis zur 4. Stunde“ stattfinden. Das teilt Schulleiterin Claudia Boß auf der Internetseite der Grundschule mit. Die Kinder könnten zudem während der eigentlichen Unterrichtszeit und zu den gebuchten Betreuungszeiten von Lehrern oder städtischen Mitarbeitern betreut werden. Buben und Mädchen, die wegen eines Aufenthalts in Südtirol daheim bleiben müssen, sollen sich im Sekretariat melden.

Was die kommenden Tage angeht, teilt Boß weiter mit, dass am Standort Karlstraße „ab Mittwoch wieder der reguläre Unterricht stattfinden“ könne. Boß: „In der Jahnstraße erhalten Ihre Kinder am Dienstag von uns einen Elternbrief. In diesem werden die Unterrichtszeiten für den Rest der Woche stehen.“ Die Sprachförderung am Nachmittag finde an beiden Standorten ab Dienstag ganz regulär statt.

Beide Standorte der LUS blieben am Montag geschlossen; eine Betreuung war organisiert, das Mensaessen aber abbestellt worden. Hintergrund war, dass bereits in der Vorwoche Personalmangel infolge „ganz normaler Krankenstände“ geherrscht hatte. Weil dann Urlaubsrückkehrer aus Südtirol unter den Lehrern waren, die ohne Krankheitsanzeichen vorsorglich zuhause bleiben müssen, waren für Montag nicht mehr genug Kräfte verfügbar gewesen. Die Schulschließung hatte damit indirekt mit dem Coronavirus zu tun.

Was die anderen Schulen in Langenau angeht, „haben wir keine Informationen über besondere Ausfälle“, heißt es in der Stadtverwaltung auf Anfrage.