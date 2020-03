Die Donau-Iller Bank sagt ihre für die kommenden Tage geplanten Kundenversammlungen in Erbach (Dienstag, 10. März), in Unterkirchberg (Mittwoch, 11. März) sowie in Oberstadion (Mittwoch, 18. März) ab. Die Absage der Versammlungen erfolge nach sorgfältiger Überlegung, teilt die Bank mit. Man sehe in der Absage eine reine Vorsichtsmaßnahme und folge damit einer Empfehlung des Innenministeriums. Mit Absagen von Veranstaltungen soll die Verbreitung des Coronavirus’ niedrig gehalten werden. „Wir wollen in diesem Zusammenhang unterstützend tätig sein“, wird Bank-Vorstandssprecher Jost Grimm in der Mitteilung zitiert. Ob und wann die Versammlungen nachgeholt werden, werde sich entsprechend der Situation in den kommenden Wochen entscheiden. Über mögliche Ersatztermine werde zeitnah informiert, schreibt die Donau-Iller-Bank.