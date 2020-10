Am Mittwoch hat Klaus Kaufmann, Bürgermeister von Laichingen, von den ersten Infizierten im Seniorenzentrum erfahren, am Freitagnachmittag von der hohen Zahl der Infizierten und am Freitagabend vom Tod eines Bewohners. „Tragisch“ sei der Ausbruch: „Unsere Sorge gilt jetzt den Betroffenen“....