Das Corona-Testzentrum am Blaubeurer Bahnhof hat wegen der großen Nachfrage seine Öffnungszeiten erweitert. Seit Montag wird täglich von 7 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 17 Uhr getestet. Das hat David Falk, Geschäftsführer der Firma DF Healthy Test UG, am Dienstagmorgen b...