Im Seniorenzentrum Blaustein ist ein weiterer Bewohner gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in der Einrichtung seit Ausbruch des Coronavirus dort auf sechs. Das teilt das Landratsamt Alb-Donau mit. Ob der Verstorbene an Covid-19 erkrankt war, ist nicht bekannt.

Auch im Pflegeheim in Beimerstetten ist ein Bewohner verstorben, gemäß Mitteilung war er an Covid-19 erkrankt. Im Karl-Christian-Planck-Spital (Blaubeuren) steigt die Zahl der Infizierten: Bei vier Bewohnern und fünf Mitarbeitenden ist das Virus nachgewiesen. Derzeit sind 25 Bewohner und sieben Mitarbeitende positiv getestet. Im Seniorenzentrum Wiblingen sind drei Fälle bekannt geworden, vier Bewohner und zwei Mitarbeitende sind infiziert. Das Landratsamt fasst die Zahlen für die einzelnen Heime stets zusammen, Betroffene könnten somit wieder genesen sein.

Neun Bewohner genesen

Derweil verkündet Daniela Rieker, Sprecherin der ADK GmbH, Entspannung für das Laichinger Seniorenzentrum. Neun der positiv getesteten Bewohner sind genesen, ein Wohnbereich covidfrei. Die Bewohner können sich wieder in den Wohnbereichen aufhalten. 20 sind noch infiziert, doch bestehe Hoffnung, dass keine Infektionen mehr auftreten. Viele der 17 Verstorbenen hätten sich vor der Infektionen in „nicht unkritischem Zustand“ befunden. Rieker verweist auch darauf, dass im Herbst die Zahl der Todesfälle in den Heimen stets höher sei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis sinkt auf 135 (Vortag 139), 58 Neuinfektionen werden gemeldet. Im Landkreis Neu-Ulm sank der Wert erneut leicht: von 122,7 auf 121,6, wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt. Insgesamt sind 1454 bestätigte Fälle gemeldet. Von den Infizierten sind 1181 aus der Quarantäne entlassen worden. Neu in Quarantäne mussten zwei Klassen einer Schule in Neu-Ulm, berichtet das Landratsamt. Hier gab es einen bestätigten Fall.