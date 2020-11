Seniorenzentrum in Laichingen werden am Donnerstagabend zwei weitere Todesfälle gemeldet, wie das Landratsamt Alb-Donau mitteilt. Seit dem Ausbruch des Pflegeeinrichtung der kreiseigenen ADK GmbH für Gesundheit und Soziales sind dort nun 17 Bewohner gestorben. Weitere Tests in dieser und anderen Pflegeeinrichtungen sind in Vorbereitung oder deren Ergebnisse stehen aus. Aus demwerden am Donnerstagabendgemeldet, wie dasmitteilt. Seit dem Ausbruch des Coronavirus in der dortigender kreiseigenen ADK GmbH für Gesundheit und Soziales sind dort nun 17 Bewohner gestorben. Weitere Tests in dieser und anderensind in Vorbereitung oder deren Ergebnisse stehen aus.

Im Pflegeheim Karl-Christian-Planck-Spital (Blaubeuren) erhöht sich die Zahl der infizierten Bewohner um zwei auf nun 21, dort sind zudem zwei Mitarbeitende an Covid-19 erkrankt. Auch im Pflegeheim Langenau gibt es neue Fälle: fünf Bewohner und zwei Mitarbeitende haben Testergebnisse mit einem positiven Befund, insgesamt sind dort sechs Bewohner und vier Mitarbeitende infiziert. In den Ulmer Einrichtungen wird einzig für das Zentrum in Wiblingen eine Veränderung gemeldet: Dort sind zwei Bewohner zusätzlich infiziert, insgesamt nun drei. In den übrigen Einrichtungen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis gibt es keine Veränderungen zu den Zahlen von Mittwoch.

Bauhof Illertissen geschlossen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis fällt am Donnerstagabend auf 139, am Mittwoch betrug der Wert 144. Insgesamt werden für den Landkreis 47 Neuinfektionen gemeldet. Auch im Landkreis Neu-Ulm sinkt der Sieben-Tage-Wert weiter: von 130,7 auf 122,7 – bei 46 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit. Wie die Stadt Illertissen mitteilt, ist der städtische Bauhof aufgrund positiver Corona-Fälle im Notbetrieb. Das bedeutet: Dieser ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Anrufe werden direkt in die Stadtverwaltung weitergeleitet, um nach Möglichkeit Anliegen der Bürger zu bearbeiten. Das Wasserwerk ist nicht betroffen und weiterhin regulär geöffnet.